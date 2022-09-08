Но не может. Губернатор Хабаровского края заявил, что хотел бы поехать добровольцем на Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что хотел бы поехать добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить свой пост. Об этом он рассказал 8 сентября агентству РИА Новости.

«Я бы сам поехал, с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны. <…> Я бросать пост не могу», — заявил Дегтярев.



Также глава региона рассказал, что в Хабаровском крае формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной военной операции. «Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята», — сказал агентству губернатор Хабаровского края.

