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    Но не может. Губернатор Хабаровского края заявил, что хотел бы поехать добровольцем на Украину

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    Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что хотел бы поехать добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может бросить свой пост. Об этом он рассказал 8 сентября агентству РИА Новости.

    «Я бы сам поехал, с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны. <…> Я бросать пост не могу», — заявил Дегтярев.

    Также глава региона рассказал, что в Хабаровском крае формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной военной операции. «Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята», — сказал агентству губернатор Хабаровского края.

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