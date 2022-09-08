«Водитель сидит на траве, плачет». На Касимовской тушили Volkswagen

читательница «Фонтанки» Анастасия
Утро 8 сентября оказалось недобрым для водителя «Фольксвагена» во Фрунзенском районе Петербурга. Его машина вспыхнула посреди перекрестка.
Пожар произошел около 9:45 на пересечении Касимовской улицы и Волковского проспекта, сообщает читательница «Фонтанки» Анастасия. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, потушили машину в 10:15 силами двух машин и 10 человек личного состава. У легкового Volkswagen выгорел моторный отсек.
Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. Со слов читательницы, водитель автомобиля, мужчина лет 30, жив и цел. «Водитель сидит на траве, плачет, — рассказала очевидица. — В руках — документы на машину, телефон и всё. Сидит смотрит на это всё».
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке затруднено. Скопилась пробка на Бухарестской улице со стороны улицы Салова и небольшой, но плотный затор на Волковском проспекте.