Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа

Прокуратура Петербурга по требованию генпрокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда подала в суд заявление о признании блокады преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом 8 сентября говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Правоохранительные органы с профильными специалистами изучили архивные документы и материалы о массовом уничтожении жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

