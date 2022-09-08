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    Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа

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    Прокуратура Петербурга по требованию генпрокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда подала в суд заявление о признании блокады преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом 8 сентября говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

    Правоохранительные органы с профильными специалистами изучили архивные документы и материалы о массовом уничтожении жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «В период 1941–1944 годов Ленинград был блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    За время блокады Ленинграда захватчиками и их пособниками были истреблены более одного миллиона советских граждан, утверждается в материалах прокуратуры. Ведомство подало заявление в Санкт-Петербургский городской суд.

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