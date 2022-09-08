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    Полицейский мотоцикл попал в аварию на Пискаревском. Очевидцы уверены, что он пытался не сбить перебегавшую дорогу девушку

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    Авария с участием мотоцикла ДПС произошла в Красногвардейском районе.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 8 сентября, служебный мотоцикл «БМВ» под управлением инспектора ДПС следовал по Пискаревскому проспекту накануне около 18:30. У дома 163 в него врезалась «Мазда», за рулем которой был 48-летний водитель. Автомобиль, по предварительной информации, совершал левый поворот и не предоставил мотоциклу, который ехал во встречном направлении, преимущества.

    Как пишут очевидцы в группе «Мотосолидарность», сотрудник ДПС ехал по Пискаревскому, когда на перекрестке в районе дома 163 девушка начала перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклист успел оттормозиться, но в этот момент водитель встречного авто решил повернуть налево перед мотоциклом и допустил с ним столкновение.

    Пострадавших в ДТП нет.

    В отношении водителя «Мазды» составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда».

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