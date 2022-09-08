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    Из школы в Шушарах госпитализировали второклассника с ковидом и отравлением веществами

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    Девятилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии из школы в Шушарах. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 сентября.

    Второклассник поступил в колпинскую детскую больницу накануне утром, сразу после начала «нулевого» урока. У ребенка начались судороги, в связи с чем было принято решение вызвать скорую помощь. В итоге у учащегося предварительно диагностировали острое отравление наркотическими веществами и коронавирус.

    О семье в ОДН ничего плохого сказать не могут. Семья полная, многодетная, на учетах не состоит.

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