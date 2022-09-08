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    «Мы сейчас в ней живем». Главный синоптик Петербурга вспоминает погоду начала блокады

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    Жители Петербурга и России 8 сентября отмечают День памяти жертв блокады. В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда. Та зима была на редкость холодной, пониженная температура наблюдалась уже в сентябре. Каково было ленинградцам в то время, напоминает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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    «Вспоминая погоду того периода, надо отметить, что в сентябре 1941 года в Ленинграде было очень холодно. Первая неделя месяца да и сам первый день блокады (ночью было +7 гр., днем +14 гр.) выделялись на фоне холодных сентябрей начала прошлого века», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, в первой декаде сентября 1941-го средняя температура составила 9,7 градуса — одно из самых низких значений за предыдущие 60 лет. Холоднее было только в 1900 году (9,6 градуса) и в 1885 году (9,3 градуса).

    «Чтобы понять, какая погода была в период начала блокады, не надо никаких исторических описаний. Мы сейчас в ней живем. Даже начало осени 2022 года немного холоднее 1941 года. Сравнение погоды двух периодов хорошо видно на представленном графике», — отмечает Колесов.

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