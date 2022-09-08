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    Дожди в Петербурге заканчиваются. Но температура всё ещё на 4–5 градусов ниже нормы

    1963
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    Сегодня в Петербурге зонтик кое-где ещё понадобится, а в следующие дни про него можно будет временно забыть. И скоро станет теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября в городе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер слабый. Воздух прогреется ночью до +5...+7 гр., днем — до +10...+12 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

    «Сегодня, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, в небе над Северной столицей вновь появятся принесённые северными ветрами поля облаков и местами пройдут небольшие дожди. При этом температурные показатели останутся существенно, на 4–5 градусов, ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 8 сентября в городе за 40 лет. Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает облачно с прояснениями, без существенных осадков, от 7 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 8 сентября зафиксировали в 1978 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 26.

    В пятницу осадков в Петербурге уже не ожидается и станет на 2–3 градуса теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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