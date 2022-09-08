Банкротство оператора «Северного потока — 2» приостановили до января 2023 года

В Швейцарии до января 2023 года приостановлена процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщается на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии, суд в швейцарском кантоне Цуг по просьбе компании продлил временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца. Временный административный управляющий — компания Transliq AG.
«Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG. <...> Начало продления: 10.09.2022. Продолжительность продления: 4 месяца. Окончание периода продления: 10.01.2023», — говорится в сообщении.
В мае суд приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.