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    Банкротство оператора «Северного потока — 2» приостановили до января 2023 года

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    В Швейцарии до января 2023 года приостановлена процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2».

    Как сообщается на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии, суд в швейцарском кантоне Цуг по просьбе компании продлил временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца. Временный административный управляющий — компания Transliq AG.

    «Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG. <...> Начало продления: 10.09.2022. Продолжительность продления: 4 месяца. Окончание периода продления: 10.01.2023», — говорится в сообщении.

    В мае суд приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.

    Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что «проект фактически заморожен». 23 февраля Министерство финансов США ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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