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    Сам привез в больницу. После народного схода в Ялте задержали собутыльника погибшего горожанина

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    В Ялтинской больнице скончался 34-летний местный житель с множеством ножевых ран, которого привезли в медучреждение двое мужчин. Следствие полагает, что один из них и был виновником смерти, а для задержания второго жителям города пришлось собираться на сход.

    Пострадавший поступил в больницу рано утром накануне, сообщает 7 сентября пресс-служба ГУ МВД по Крыму. Полиция быстро нашла машину, на которой его привезли, а находившихся в ней мужчин доставили для разбирательства в отдел. Один из них полностью признал вину, но товарища оправдал — якобы тот находился рядом, но в конфликте с пострадавшим не участвовал.

    Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но раненый скончался в больнице, так что дело переквалифицируют.

    Телеграм-каналы отмечают, что второй задержанный, которого отпустили из-за слов первого, является командиром взвода роты спецназа, а месяц назад был награжден местной администрацией за активную гражданскую позицию. Якобы его задержали повторно, когда у здания ялтинского УМВД собрались недовольные горожане.

    По предварительным данным, трое мужчин выпивали и в ходе ссоры одного из них несколько раз ударили ножом. Якобы собутыльники и привезли его в больницу.

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