Сам привез в больницу. После народного схода в Ялте задержали собутыльника погибшего горожанина

В Ялтинской больнице скончался 34-летний местный житель с множеством ножевых ран, которого привезли в медучреждение двое мужчин. Следствие полагает, что один из них и был виновником смерти, а для задержания второго жителям города пришлось собираться на сход.



Пострадавший поступил в больницу рано утром накануне, сообщает 7 сентября пресс-служба ГУ МВД по Крыму. Полиция быстро нашла машину, на которой его привезли, а находившихся в ней мужчин доставили для разбирательства в отдел. Один из них полностью признал вину, но товарища оправдал — якобы тот находился рядом, но в конфликте с пострадавшим не участвовал.