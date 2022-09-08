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    Минфин предложил вернуть пенсионные накопления россиян в их собственность

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    В Министерстве финансов рассматривают возможность обратной передачи пенсионных накоплений граждан России в их собственность. Подобную меру обсуждали, в частности, на стратегической сессии по развитию финансового рынка, сообщают «Ведомости».

    О «приватизации» пенсионных накоплений россиян, по данным издания, говорили во время совместной презентации Центрального банка и Минфина. Речь шла о том, чтобы предоставить жителям страны, которые имеют пенсионные накопления, право инвестирования по своему выбору. Правда, для этого необходимо будет соблюсти определенные критерии.

    Сбережения у будущих пенсионеров в России складывались в несколько этапов. До 2014 года накопительную часть пенсии составляли 6 процентных пунктов из 22 процентов. Ими можно было распоряжаться относительно свободно. Так, например, накопительную часть можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Однако с 2014-го на накопительную часть действует мораторий, и продлен он до 2024 года.

    По данным «Ведомостей», под «приватизацией» пенсионных накоплений имеется в виду как раз часть средств, которая была заморожена с 2014 года. В данный момент эти деньги можно разве что перевести из одного НПФ в другой. В результате изменений может быть создана система, при которой граждане России смогут выбирать, оставить средства под управлением государственного или негосударственного пенсионного фонда либо вовсе инвестировать накопленное самостоятельно. Причем в случае с инвестициями вывести средства, «как с депозита», будет невозможно.

    Конкретные детали пока неизвестны — они все еще обсуждаются. В частности, Минфин предлагает еще несколько вариантов: от развития пенсионных программ внутри компаний и налогового стимулирования до модернизации инструментов и системы гарантий на долгосрочные сбережения.

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