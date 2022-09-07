Никакого фуа-гра. Франция готовится к лишениям из-за птичьего гриппа

Франция ожидает дефицит фуа-гра к концу года из-за птичьего гриппа. Об этом 7 сентября пишет газета Le Figaro.



По данным издания, дефицит по сравнению со средними показателями прошлых лет может составить 30–35%. В этом году птичий грипп уничтожил в стране 20 миллионов уток и домашней птицы — то есть у 3,5 тысячи местных производителей фуа-гра осталось на 30–40% меньше птицы, чем бывает в среднем за год.

Фуа-гра — паштет из гусиной печени, один из самых известных деликатесов французской кухни. Птичий грипп бьет по этому лакомству не впервые.