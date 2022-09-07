    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, сев

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.18eur60.55
    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанция"Сыр я бросила в лесу"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Никакого фуа-гра. Франция готовится к лишениям из-за птичьего гриппа

    1033
    3 комментария

    Франция ожидает дефицит фуа-гра к концу года из-за птичьего гриппа. Об этом 7 сентября пишет газета Le Figaro.

    По данным издания, дефицит по сравнению со средними показателями прошлых лет может составить 30–35%. В этом году птичий грипп уничтожил в стране 20 миллионов уток и домашней птицы — то есть у 3,5 тысячи местных производителей фуа-гра осталось на 30–40% меньше птицы, чем бывает в среднем за год.

    Фуа-гра — паштет из гусиной печени, один из самых известных деликатесов французской кухни. Птичий грипп бьет по этому лакомству не впервые.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close