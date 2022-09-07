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    «Мы-то здесь при чем?» Как Путин во Владивостоке учил «западных партнеров» родину любить

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    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума. Слова главы государства почти сразу разошлись на цитаты. От сказочного «мерзни, мерзни, волчий хвост» в ответ на идею об ограничении цен на российское сырье до «welcome» [to Russia] тем, кто хочет посетить Россию и работать здесь. Не обошлось без курьезов. Так, Владимир Путин публично обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Последний недавно позировал на фоне турбины для «Северного потока». Фотографии обошли мировые СМИ. Президент России ответил в своем стиле: «Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов».

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