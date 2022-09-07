СКА обыграл «Авангард» благодаря хет-трику Хайруллина

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Встреча проходила в Петербурге 7 сентября.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Голы забили Марат Хайруллин (27-я минута — в большинстве, 35, 59 — в пустые ворота), Михаил Воробьев (35 — в большинстве). Единственную шайбу у «Авангарда» забросил Алексей Береглазов на 53-й минуте в равных составах.
Вратарь СКА Дмитрий Николаев отбил 33 броска из 34, вратарь «Авангарда» Станислав Галимов — 21 бросок из 24.
Следующий матч СКА проведет 9 сентября в Петербурге против московского «Динамо».