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    СКА обыграл «Авангард» благодаря хет-трику Хайруллина

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Встреча проходила в Петербурге 7 сентября.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Голы забили Марат Хайруллин (27-я минута — в большинстве, 35, 59 — в пустые ворота), Михаил Воробьев (35 — в большинстве). Единственную шайбу у «Авангарда» забросил Алексей Береглазов на 53-й минуте в равных составах.

    Вратарь СКА Дмитрий Николаев отбил 33 броска из 34, вратарь «Авангарда» Станислав Галимов — 21 бросок из 24.

    Следующий матч СКА проведет 9 сентября в Петербурге против московского «Динамо».

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