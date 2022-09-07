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    Митю Алешковского* не пустили из Армении в Грузию, где он сейчас живет

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    Основателя фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митю Алешковского* (признан в РФ иноагентом) не впустили в Грузию. Об этом в телеграм-канале 7 сентября сообщила его мать Тамара Эйдельман.

    По ее словам, Алешковский возвращался из Еревана в Тбилиси, где сейчас живет, и его «держали-держали на границе, после чего посадили в самолёт и отправили обратно в Ереван».

    «За последние полгода каждый раз, когда Митя или я пересекали грузинскую границу, нас подолгу задерживали. Никто ничего не объяснял. Один раз я ждала два с половиной часа, пока кто-то где-то изучал мой паспорт, а потом без всяких объяснений его вернули и сказали: «Welcome to Georgia», — пишет Эйдельман.

    Дмитрий Алешковский — фандрайзер, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», сотрудничал со многими СМИ, включая «Такие дела».

    *Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом

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