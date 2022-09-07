Сотни тысяч без крова. В Пакистане волонтеры спасают людей волею случая

Автор: CBC News / YouTube

Пакистанские добровольцы на лодках продолжают исследовать провинцию Синд. Они пытаются спасти тех, кто застрял в затопленных городах и деревнях. Страна уже больше месяца борется с рекордными паводками.

Беспрецедентное наводнение началось в середине июня. Вода вызвала оползни и обрушение домов. Как сообщает Bloomberg, в данный момент насчитывается 1355 погибших. Более 600 тысяч человек остались без крова. На несколько недель затопленной оказалась буквально треть Пакистана.

Как сообщает Le Monde, вода отступила только к 31 августа. Согласно данным со спутниковых снимков, затопленной в Пакистане оказалась территория в примерно 86,6 тысячи квадратных километров. Это 9,8% от общей площади страны. Две трети земли, оказавшейся под водой, — сельскохозяйственные угодья.



По данным, озвученным Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, наводнение затронуло 3,3 миллиона человек. Из них более 177 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Работу волонтеров осложняет и то, что многие люди попросту отказываются покидать свои дома. Они считают, что наводнение не угрожает. Некоторых удается спасти в буквальном смысле случайно. Так, AP передало рассказ одного из волонтеров, который плыл на своей лодке из одной деревни в другую и случайно наткнулся на «десятки человек». Среди них была беременная женщина.