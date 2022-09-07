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    Сотни тысяч без крова. В Пакистане волонтеры спасают людей волею случая

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    Автор: CBC News / YouTube

    Пакистанские добровольцы на лодках продолжают исследовать провинцию Синд. Они пытаются спасти тех, кто застрял в затопленных городах и деревнях. Страна уже больше месяца борется с рекордными паводками.

    Беспрецедентное наводнение началось в середине июня. Вода вызвала оползни и обрушение домов. Как сообщает Bloomberg, в данный момент насчитывается 1355 погибших. Более 600 тысяч человек остались без крова. На несколько недель затопленной оказалась буквально треть Пакистана.

    Как сообщает Le Monde, вода отступила только к 31 августа. Согласно данным со спутниковых снимков, затопленной в Пакистане оказалась территория в примерно 86,6 тысячи квадратных километров. Это 9,8% от общей площади страны. Две трети земли, оказавшейся под водой, — сельскохозяйственные угодья.

    По данным, озвученным Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, наводнение затронуло 3,3 миллиона человек. Из них более 177 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

    Работу волонтеров осложняет и то, что многие люди попросту отказываются покидать свои дома. Они считают, что наводнение не угрожает. Некоторых удается спасти в буквальном смысле случайно. Так, AP передало рассказ одного из волонтеров, который плыл на своей лодке из одной деревни в другую и случайно наткнулся на «десятки человек». Среди них была беременная женщина.

    «Мы благодарны Богу, что спасли эту женщину, которая вот-вот должна была родить ребенка», — передает агентство слова участника спасательной операции.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за паводков в начале августа правительство Пакистана объявило в стране режим ЧП. Также руководство страны обратилось за помощью к ООН и другим организациям за срочной гуманитарной помощью.

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