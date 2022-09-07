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    На Кубани при раскопке курганов нашли христианскую церковь XV века

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    При проведении работ по раскопке курганов в Белореченском районе Краснодарского края археологи наткнулись на фрагменты христианской церкви XV века. Об уникальной находке в среду, 7 сентября, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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    Уточняется, что обнаруженный специалистами археологический объект представляет собой фундамент, сложенный из каменных блоков на известняковом растворе, и железные скобы для их крепления, а также фрагменты резного алтаря. При этом некоторые плиты украшает орнамент, также там имеются надписи. Эти находки позволили учёным сделать вывод, что перед ними средневековая христианская церковь.

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    По мнению исследователей, они нашли церковь, обнаруженную ещё в XIX веке, но сведения о местоположении которой позже были утеряны. В 1869 году при добыче камня местные жители нашли плиты с надписями и изображениями Святого Креста и Святого Георгия. На одном из камней было выгравировано имя архитектора и дата строительства церкви. Её воздвиг в 1468 году зодчий из Кафы Крымбей («Хримпэ Кафаец»). Заказчиками строительства выступили представители знати одного из адыгских племен, которые в то время исповедовали православное христианство. Считается, что им же принадлежал обширный и богатый курганный некрополь, получивший в науке название Белореченский могильник.

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