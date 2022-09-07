На Кубани при раскопке курганов нашли христианскую церковь XV века

Уточняется, что обнаруженный специалистами археологический объект представляет собой фундамент, сложенный из каменных блоков на известняковом растворе, и железные скобы для их крепления, а также фрагменты резного алтаря. При этом некоторые плиты украшает орнамент, также там имеются надписи. Эти находки позволили учёным сделать вывод, что перед ними средневековая христианская церковь.

По мнению исследователей, они нашли церковь, обнаруженную ещё в XIX веке, но сведения о местоположении которой позже были утеряны. В 1869 году при добыче камня местные жители нашли плиты с надписями и изображениями Святого Креста и Святого Георгия. На одном из камней было выгравировано имя архитектора и дата строительства церкви. Её воздвиг в 1468 году зодчий из Кафы Крымбей («Хримпэ Кафаец»). Заказчиками строительства выступили представители знати одного из адыгских племен, которые в то время исповедовали православное христианство. Считается, что им же принадлежал обширный и богатый курганный некрополь, получивший в науке название Белореченский могильник.

