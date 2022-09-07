В Матвеевском сквере появится памятник Александру Володину. Посмотрите, как он будет выглядеть

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке памятника драматургу Александру Володину. По информации, опубликованной на сайте Смольного 7 сентября, монумент появится в Матвеевском саду на Большой Пушкарской по инициативе Администрации Петроградского района. Идею установки еще с 2013 года продвигал основатель Санкт-Петербургского драматического театра «Остров» Александр Болонин (его не стало в 2016 году).



Фото: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга Фото: Администрация Губернатора Сантк-Петербурга Поделиться Поделиться





В основе монумента — эскизный проект коллектива под руководством скульптора Григория Ястребенецкого (народного художника СССР не стало в марте 2022 года). Общая высота памятника с метровым постаментом — 2,8 метра. Драматург сидит на скамейке.



Александр Володин — драматург и сценарист, автор знаменитых «Пяти вечеров», впервые поставленных Георгием Товстоноговым на сцене БДТ в 1959 году и «Моей старшей сестры» (также Товстоноговская постановка 1961 года). По его сценариям были сняты фильмы «Старшая сестра» с Татьяной Дорониной, «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь» и другие.



Будущий знаменитый драматург поколения «шестидесятников» Александр Володин (Александр Лившиц) родился в Минске, поступил на театроведческий факультет ГИТИСа, однако через два месяца был призван на Великую Отечественную войну. Участвовал в боях, был дважды ранен, награжден орденом и медалями. После войны окончил сценарный факультет ВГИКа, на фоне «борьбы с космополитизмом» переехал в Ленинград, где работал на «Леннаучфильме» и «Ленфильме», а потом ушел в театр. Володин жил в доме № 44 по Большой Пушкарской, где в память о нем по инициативе опять же Александра Болонина и писателя Ильи Штемлера установлена мемориальная доска. Драматурга не стало в 2001 году, он был похоронен на Комаровском кладбище.

