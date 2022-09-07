Юбилей Александринки, киносъемки и фестиваль урожая перекроют улицы в Петербурге

Сразу несколько мероприятий внесут изменения в схему движения транспорта в Петербурге в субботу, 10 сентября. Перекрывать улицы будут в центре и в Кронштадте, сообщает 7 сентября пресс-служба комитета по транспорту. А через неделю — на Петроградской стороне.



В первой половине дня на площади Островского состоится торжественный запуск брендированного транспорта к 190-летию исторического здания Национального драматического театра России — Александринского театра. В связи с этим с 0:00 до 13:00 перекроют проезд и запретят остановку на площади Островского в проезде между домом 6 и Екатерининским сквером.