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    Юбилей Александринки, киносъемки и фестиваль урожая перекроют улицы в Петербурге

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    Сразу несколько мероприятий внесут изменения в схему движения транспорта в Петербурге в субботу, 10 сентября. Перекрывать улицы будут в центре и в Кронштадте, сообщает 7 сентября пресс-служба комитета по транспорту. А через неделю — на Петроградской стороне.

    В первой половине дня на площади Островского состоится торжественный запуск брендированного транспорта к 190-летию исторического здания Национального драматического театра России — Александринского театра. В связи с этим с 0:00 до 13:00 перекроют проезд и запретят остановку на площади Островского в проезде между домом 6 и Екатерининским сквером.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Затем с 15:00 до 20:00 из-за съемок художественного фильма «Тренинг» будут перекрывать движение по Садовой улице от Лермонтовского проспекта до площади Тургенева. Транспорт будут останавливать не более чем на 15 минут в час. При этом с полуночи до 20:00 на набережной канала Грибоедова от Лермонтовского проспекта до Садовой улицы, Садовой от Лермонтовского до площади Тургенева и Лермонтовском от Садовой до набережной канала Грибоедова нельзя будет парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Съемки этой же картины 18 сентября перекроют движение на Петроградской стороне. С 0:00 до 7:00 будет закрыт проезд по Аптекарской набережной в направлении от дома 8 к Аптекарскому проспекту. Также с 8:00 17 сентября до 7:00 18 сентября запретят парковку на Аптекарском проспекте от Инструментальной улицы до Аптекарской набережной и Аптекарской набережной от дома 8 до Аптекарского проспекта.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В Кронштадте 10 сентября пройдет фестиваль «Праздник урожая — "Две сотки"». С 6:00 до 19:00 для его проведения перекроют улицу Карла Маркса от Советской улицы до Флотской улицы и Гражданскую улицу от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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