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    «Поднять рейтинг учителя необходимо». Петербургские педагоги борются за участие в федеральном телешоу

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    Двое учителей из Петербурга вошли в список из 35 полуфиналистов телешоу «Классная тема!». Об этом «Фонтанке» сообщили в PR-службе проекта 7 сентября.

    Шоу «Классная тема» запустили по поручению президента Владимира Путина. Это совместный проект телеканала «Россия 1» и Минпросвещения. На отборочный этап поступило 6000 заявок из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. В течение нескольких недель экспертный совет изучал анкеты педагогов и их видеовизитки. В итоге в список 35 полуфиналистов вошли двое педагогов из Петербурга: учитель математики из физико-математического лицея № 366 Московского района Георгий Вольфсон и учитель истории Ксения Медведева из 172 школы Калининского района.

    «Мне знакомые рассказали о конкурсе. Хотелось попробовать свои силы в новой области, вроде обычный учительский конкурс, но здесь больше работы на камеру, для меня это новая область. Вот попробовал, уже хорошо, что отобрался в полуфинал, — рассказал «Фонтанке» Георгий Вольфсон. — Подать интересно можно любую тему. Но восприятие гуманитарной будет проще, потому что людей, которые что-то помнят из школьной программы, скажем, по литературе просто больше тех, кто хорошо помнит математику. Задача для математика в этом случае ещё интереснее: рассказать внятно и красиво, сделать так, чтобы понравилось. Если понравится, будет вдвойне круто и они узнают больше нового».

    С первыми уроками полуфиналистов конкурса «Классная тема!» можно познакомиться в сообществе проекта «Классная тема» во «ВКонтакте». В конце сентября стартует голосование, которое определит 7 финалистов. Их визитки покажут по федеральному телевидению.

    «В последнее время профессия учителя стала не так сильно цениться. Даже на вопрос друзей, где ты сейчас работаешь, ты отвечаешь — в школе. Все спрашивают: «Зачем тебе это надо»? А ты отвечаешь: «Вы много не понимаете, это тяжёлый, но любимый труд», — отметила Ксения Медведева. — Поднять рейтинг учителя необходимо. Возможно, это будет сделано не только с помощью телешоу, ведь следующий год — будет годом учителя, возможно, будет проведено много мероприятий для того, чтобы профессию педагога вновь полюбили, начали ценить, а не воспринимать как услугу».

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