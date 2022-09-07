«Поднять рейтинг учителя необходимо». Петербургские педагоги борются за участие в федеральном телешоу

Двое учителей из Петербурга вошли в список из 35 полуфиналистов телешоу «Классная тема!». Об этом «Фонтанке» сообщили в PR-службе проекта 7 сентября.

Шоу «Классная тема» запустили по поручению президента Владимира Путина. Это совместный проект телеканала «Россия 1» и Минпросвещения. На отборочный этап поступило 6000 заявок из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. В течение нескольких недель экспертный совет изучал анкеты педагогов и их видеовизитки. В итоге в список 35 полуфиналистов вошли двое педагогов из Петербурга: учитель математики из физико-математического лицея № 366 Московского района Георгий Вольфсон и учитель истории Ксения Медведева из 172 школы Калининского района.



«Мне знакомые рассказали о конкурсе. Хотелось попробовать свои силы в новой области, вроде обычный учительский конкурс, но здесь больше работы на камеру, для меня это новая область. Вот попробовал, уже хорошо, что отобрался в полуфинал, — рассказал «Фонтанке» Георгий Вольфсон. — Подать интересно можно любую тему. Но восприятие гуманитарной будет проще, потому что людей, которые что-то помнят из школьной программы, скажем, по литературе просто больше тех, кто хорошо помнит математику. Задача для математика в этом случае ещё интереснее: рассказать внятно и красиво, сделать так, чтобы понравилось. Если понравится, будет вдвойне круто и они узнают больше нового».

