В Петербурге детям самозанятых и индивидуальных предпринимателей хотят компенсировать путевки в лагеря

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, документ предполагает корректировку Социального кодекса города. В этом документе прописаны квоты — для каждой из категорий граждан они отдельные, одна их таких категорий — работающие граждане. Ни самозанятые, ни ИП в настоящее время под нее не подпадают, так как компенсация за счет городского бюджета может предоставляться только детям, родители которых работают по трудовому договору или служебному контракту. Размер компенсации может быть разным: от 50% до 100%. В случае если законопроект будет принят, возможность для детей работающих родителей получить компенсацию будет уравнена. Документ уже внесен на рассмотрение Заксобрания, его авторами являются депутаты Павел Крупник, Марина Макарова Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Кроме того, внесены еще две инициативы социальной направленности. Одна корректирует закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Суть в том, что маткапитал хотят разрешить тратить на рефинансирование ипотечных кредитов. Например, это будет полезно, если у семьи есть ипотека, но в определенный период в другом банке предложат условия лучше имеющихся — с более низкой ставкой.

Третья инициатива меняет закон о бесплатной юридической помощи в Петербурге и предлагает оказывать такую помощь безвозмездно гражданам от 18 до 23 лет, которые в период обучения потеряли родителей. В частности, речь идет о консультациях по наследственным вопросам.