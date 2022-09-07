    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-в

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.85eur60.49
    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанция"Сыр я бросила в лесу"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Главаря разбойников, похитивших золота на 50 млн рублей, узнали в примерном семьянине из Петербурга

    3970
    1 комментарий

    Трое жителей Петербурга и иностранец задержаны по подозрению в восьмилетней серии грабежей и разбойных нападений. Их объединяет любовь: к путешествиям, семьям и золоту.

    О задержании подозреваемых 7 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их искали после серии налётов на ювелирные магазины и ломбарды, длившейся с 2013 по 2021 год. По версии полиции, преступники начали с Новгородской области и за восемь лет успели отметиться в тринадцати регионах, в том числе в Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Владимирской и Кировской областях. К нападениям готовились, изучая расположение камер и охраны, а также меняя номера на двух своих автомобилях.

    Полиции известно о двадцати грабежах и разбоях с ущербом на 50 миллионов рублей. Путь похищенных украшений удалось проследить до частного ювелира в Москве — он скупал у преступников золото, по версии следствия, не зная о его происхождении.

    «Фигуранты тщательно скрывали свои преступные умыслы: каждый был примерным семьянином, их родные и близкие даже не догадывались о совершаемых ими криминальных деяниях», — рассказывает Волк.

    Предполагаемого главаря и двух участников группировки задержали в Петербурге, ещё одного — иностранца — поймали на российской границе. Все четверо арестованы.

    Уголовные дела, возбужденные в разных регионах, объединены в одно производство. Расследованием занимается полиция Тульской области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close