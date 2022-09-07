Главаря разбойников, похитивших золота на 50 млн рублей, узнали в примерном семьянине из Петербурга

Трое жителей Петербурга и иностранец задержаны по подозрению в восьмилетней серии грабежей и разбойных нападений. Их объединяет любовь: к путешествиям, семьям и золоту.

О задержании подозреваемых 7 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их искали после серии налётов на ювелирные магазины и ломбарды, длившейся с 2013 по 2021 год. По версии полиции, преступники начали с Новгородской области и за восемь лет успели отметиться в тринадцати регионах, в том числе в Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Владимирской и Кировской областях. К нападениям готовились, изучая расположение камер и охраны, а также меняя номера на двух своих автомобилях.