Главаря разбойников, похитивших золота на 50 млн рублей, узнали в примерном семьянине из Петербурга

Трое жителей Петербурга и иностранец задержаны по подозрению в восьмилетней серии грабежей и разбойных нападений. Их объединяет любовь: к путешествиям, семьям и золоту.
О задержании подозреваемых 7 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их искали после серии налётов на ювелирные магазины и ломбарды, длившейся с 2013 по 2021 год. По версии полиции, преступники начали с Новгородской области и за восемь лет успели отметиться в тринадцати регионах, в том числе в Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Владимирской и Кировской областях. К нападениям готовились, изучая расположение камер и охраны, а также меняя номера на двух своих автомобилях.
Полиции известно о двадцати грабежах и разбоях с ущербом на 50 миллионов рублей. Путь похищенных украшений удалось проследить до частного ювелира в Москве — он скупал у преступников золото, по версии следствия, не зная о его происхождении.
«Фигуранты тщательно скрывали свои преступные умыслы: каждый был примерным семьянином, их родные и близкие даже не догадывались о совершаемых ими криминальных деяниях», — рассказывает Волк.
Предполагаемого главаря и двух участников группировки задержали в Петербурге, ещё одного — иностранца — поймали на российской границе. Все четверо арестованы.
Уголовные дела, возбужденные в разных регионах, объединены в одно производство. Расследованием занимается полиция Тульской области.