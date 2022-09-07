Котоняня, пропавший таракан и Шуфутинский. О чем общаются петербуржцы в районных группах?

В группы отдельных районов города или ЖК обычно идут, если хотят продать черенок бегонии или, скажем, вернуть хозяину найденные во дворе ключи. Но не только: иногда там встречаются объявления, которых точно не ждешь увидеть.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помогите найти таракана

Накануне в группе «Жизнь в Кудрово» появилось крайне загадочное объявление: Алина благодарила Михаила за помощь в поиске пропавшего насекомого. Радость женщины была неподдельной: «Хочу поблагодарить здесь молодого человека за то, что написал сегодня утром мне в ЛС о том, что видел вчера нашего потерявшегося таракана, и скинул карту с отметкой, где именно видел. Муж сходил и нашёл его там! И спасибо всем неравнодушным, которые пожелали удачи в поисках!»



Таракан (он же «усатый друг»), по словам Алины, был цел и невредим. «Уже помытый и высушенный ждёт пробуждения своего хозяина», — уточнила осчастливленная жительница Кудрово.



О том, что таракан — это потерянная детская игрушка, можно было узнать, пролистав группу на день раньше. К изначальному объявлению Алина прикрепила фотографию пластмассового насекомого. Понравилось это не всем. Под постом о насекомом речь зашла в том числе о современных нравах. «У таких родителей есть дети! Страшно, что с него вырастет, если у ребенка такие игрушки», — ужаснулась Алла. «К чему детей приучают», — соглашается в этой же ветке другая участница паблика. А приучали ребёнка, как объяснила мама, к вполне классической сказке Корнея Чуковского: «Ребят, ребёнок играет с ним в «Тараканище», пугает других зверей. Очень любит эту сказку, и ему нравится её проигрывать. Малыш расстроен, хотелось бы найти букашку, какой бы жестью она вам ни казалась».



Ищем няню для кота

Отдельное место в районных группах занимают посты с настоящими животными. Большая часть — про потерялся/ищет дом, но есть заходы и совершенно неожиданные. Например, жительница ЖК «Я — романтик» Вера рассказывает про кота, который неожиданно попросился в её квартиру с окна. Нюанс заключается в том, что живет дама аж на 9-м этаже. Кот, очевидно, хозяйский — с ошейником. В комментариях пишут, что приходящие в окно коты в ЖК «Я — романтик» уже случались. «Над вами или под вами, возможно, живет котик. У нас так было. Спустился наш кот в такой же апарт ниже этажом и зашел в чужой апарт. Поняв, что это не его дом, вышел. Тут мы его и подловили», — делится своим опытом Оксана. Нашел ли свою семью зверь с девятого этажа, история умалчивает.

Александра из группы «Петроградская диаспора» намерена не дать своим питомцам повторить судьбу кота с намыва и ищет для них няню: «Дорогие соседи! Никак не могу найти, а ведь точно кто-то предлагал услуги котоняни. Однажды тут списалась с одной девочкой, которая по причине, что к моим надо только один раз зайти, проверить корм и воду, запросила двойную цену. Может, есть у кого знакомые?» Знакомые быстро нашлись. В комментариях рекомендуют «котоняню Олю» и скидывают ссылку на её профиль в соцсетях. Судя по пачке имеющихся там отзывов, Оля занимается присмотром за кошками давно и всерьез. Нашлись желающие и среди участников группы: последить за животными вызвались три человека.



«Видели сегодня бабушку с таксой. У таксы, видимо, отнялись задние лапки. Ходит она только на передних и с помощью конструкции, которую держит бабушка (то ли простыня, то ли еще что). Хотелось бы узнать, знаком ли кто-то с ней и можно ли как-то предложить помощь?» — обращается к соседям по Васильевскому острову Наталия. И собаку, и её хозяйку тут, оказывается, знают: «Эта такса — спинальник. Зимой ходила к ним, делала капельницы и уколы. Собачке 10+. У неё иногда бывает ремиссия, но ненадолго. В основном она ходит на помочах». Чуть ниже в этом же объявлении отзывается Елена, которая говорит, что может бесплатно отдать специальное приспособление для собак-спинальников. Елене обещают скинуть номер женщины.

Шуфутинского знал лично

Особого внимания в городских пабликах заслуживают публикации, которые можно отнести к разряду «Петербург вдохновенный». В «Петроградской диаспоре», например, жительница искала оценщика картин импрессионистов (не нашла), а участник региональной группы Девяткино отдельным постом похвастался, что лично общался с певцом Михаилом Шуфутинским. «Характер у него тяжелый, сложный, но песни сильные, мощные», — оповестил своих соседей по району Евгений. Соседи покритиковали его за оффтоп, но сообщение все-таки опубликовали. 3 сентября, конечно.



В группе «Бугры» между рекламным объявлением про маникюр и предложением отдать автокресло за шоколадку можно внезапно обнаружить стихотворение про поселок собственного сочинения:

В писцовой книге Водской пятины

Упоминалось поселение.

В году так тыща пятисотом

Такое вот описано явление.

И много пронеслось столетий.

Купец здесь Загамели жил.

И в 1855 на карту

Обозначен был

Мыза Бугры…

И так далее. Жители оценили: в комментариях спрашивают, где лучше почитать про историю посёлка.



«Из Бугров видно Малую Медведицу. Просто надо увеличить фотокарточку», — делится аноним в «Девяткино online». https://vk.com/wall-60463565_2404629. К сообщению прикрепляет фотографию. На ней, правда, не Малая Медведица, а Большая. Участники группы ошибку заметили, но все равно поблагодарили автора. Голосовали не только комментариями, но и лайками: их на фотографии со звездами в несколько раз больше, чем на соседних постах.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»