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    Родные погибшего в ДТП с автобусом на КАД отсудили у перевозчика моральную компенсацию спустя пять лет

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    Петродворцовый районный суд Петербурга обязал городского перевозчика компенсировать моральные страдания родным погибшего в ДТП с автобусом. Сама авария произошла еще пять лет назад. Тогда потерпевшим признали отца погибшего и причиненный вред возмещали ему, сообщает 7 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Авария случилась 26 мая 2017 года около 23:15 на 93-м километре внутреннего кольца КАД, между Красносельским и Ропшинским шоссе. Водитель автобуса ПАЗ ООО «Вест-Сервис» ехал по кольцевой со скоростью около 60 км/ч, вовремя не заметил стоявшие в его полосе автомобили ГАЗ «Соболь» и ВАЗ-2115 и врезался в них. В результате под колеса угодил стоявший у машин мужчина и ударом его отбросило на проезжую часть. Полученные им травмы оказались смертельными.

    В ходе рассмотрения уголовного дела потерпевшим признали отца погибшего. Ему был возмещен материальный и моральный вред. Постановлением Ломоносовского районного суда Ленобласти уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении водителя автобуса было прекращено в связи с примирением сторон.

    Теперь же в суд с иском к ООО «Вест-Сервис» обратились пятеро родственников погибшего. Им он приходился сыном и братом. Они потребовали взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждому, поскольку все еще «испытывают длительные и непрекращающиеся душевные страдания, бессонницу, ухудшение общего состояния здоровья, апатию и депрессию» из-за гибели родного человека.

    Представитель компании-перевозчика на суде признал иск по праву, но просил снизить размер компенсации. В итоге суд постановил взыскать 500 000 рублей в пользу матери и по 100 000 рублей остальным истцам.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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