Родные погибшего в ДТП с автобусом на КАД отсудили у перевозчика моральную компенсацию спустя пять лет

Петродворцовый районный суд Петербурга обязал городского перевозчика компенсировать моральные страдания родным погибшего в ДТП с автобусом. Сама авария произошла еще пять лет назад. Тогда потерпевшим признали отца погибшего и причиненный вред возмещали ему, сообщает 7 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Авария случилась 26 мая 2017 года около 23:15 на 93-м километре внутреннего кольца КАД, между Красносельским и Ропшинским шоссе. Водитель автобуса ПАЗ ООО «Вест-Сервис» ехал по кольцевой со скоростью около 60 км/ч, вовремя не заметил стоявшие в его полосе автомобили ГАЗ «Соболь» и ВАЗ-2115 и врезался в них. В результате под колеса угодил стоявший у машин мужчина и ударом его отбросило на проезжую часть. Полученные им травмы оказались смертельными.