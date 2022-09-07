Родные погибшего в ДТП с автобусом на КАД отсудили у перевозчика моральную компенсацию спустя пять лет

Петродворцовый районный суд Петербурга обязал городского перевозчика компенсировать моральные страдания родным погибшего в ДТП с автобусом. Сама авария произошла еще пять лет назад. Тогда потерпевшим признали отца погибшего и причиненный вред возмещали ему, сообщает 7 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Авария случилась 26 мая 2017 года около 23:15 на 93-м километре внутреннего кольца КАД, между Красносельским и Ропшинским шоссе. Водитель автобуса ПАЗ ООО «Вест-Сервис» ехал по кольцевой со скоростью около 60 км/ч, вовремя не заметил стоявшие в его полосе автомобили ГАЗ «Соболь» и ВАЗ-2115 и врезался в них. В результате под колеса угодил стоявший у машин мужчина и ударом его отбросило на проезжую часть. Полученные им травмы оказались смертельными.
В ходе рассмотрения уголовного дела потерпевшим признали отца погибшего. Ему был возмещен материальный и моральный вред. Постановлением Ломоносовского районного суда Ленобласти уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении водителя автобуса было прекращено в связи с примирением сторон.
Теперь же в суд с иском к ООО «Вест-Сервис» обратились пятеро родственников погибшего. Им он приходился сыном и братом. Они потребовали взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждому, поскольку все еще «испытывают длительные и непрекращающиеся душевные страдания, бессонницу, ухудшение общего состояния здоровья, апатию и депрессию» из-за гибели родного человека.
Представитель компании-перевозчика на суде признал иск по праву, но просил снизить размер компенсации. В итоге суд постановил взыскать 500 000 рублей в пользу матери и по 100 000 рублей остальным истцам.