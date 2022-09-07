В России предложили создать льготные вклады для многодетных. Пока закон не позволяет

В России могут рассмотреть вопрос о запуске специальных условий по вкладам для многодетных семей и незащищенных слоев населения. Пока правила ЦБ РФ не позволяют банкам предлагать особые условия вкладов, основываясь на социальном статусе клиента. Как заявил в рамках ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, банк предложил рассмотреть этот вопрос, и если регулятор примет положительное решение, банк готов запустить подобный вклад. Размер надбавки к ставке по такому вкладу может зависеть от текущей экономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

— Сегодня нормативная база не позволяет банкам формировать вклады с особыми условиями для льготных категорий населения, — пояснил Анатолий Печатников. — Хотя именно для них дополнительная доходность особенно важна — для укрепления материального положения и защиты от инфляции. Например, в многодетных семьях нагрузка на семейный бюджет увеличивается с появлением каждого ребенка — родители тратят деньги на развитие детей, их образование, покупку одежды, отдых. А у банков есть развитая система депозитных продуктов, для которых можно было бы разработать спецусловия и поддержать таких клиентов. Мы считаем это важнейшей социальной задачей и готовы в том числе вложить собственные средства, если регулятор даст «зеленый свет».

