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    В России предложили создать льготные вклады для многодетных. Пока закон не позволяет

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    В России могут рассмотреть вопрос о запуске специальных условий по вкладам для многодетных семей и незащищенных слоев населения. Пока правила ЦБ РФ не позволяют банкам предлагать особые условия вкладов, основываясь на социальном статусе клиента.

    Как заявил в рамках ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, банк предложил рассмотреть этот вопрос, и если регулятор примет положительное решение, банк готов запустить подобный вклад. Размер надбавки к ставке по такому вкладу может зависеть от текущей экономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

    — Сегодня нормативная база не позволяет банкам формировать вклады с особыми условиями для льготных категорий населения, — пояснил Анатолий Печатников. — Хотя именно для них дополнительная доходность особенно важна — для укрепления материального положения и защиты от инфляции. Например, в многодетных семьях нагрузка на семейный бюджет увеличивается с появлением каждого ребенка — родители тратят деньги на развитие детей, их образование, покупку одежды, отдых. А у банков есть развитая система депозитных продуктов, для которых можно было бы разработать спецусловия и поддержать таких клиентов. Мы считаем это важнейшей социальной задачей и готовы в том числе вложить собственные средства, если регулятор даст «зеленый свет».

    По оценке ВТБ, социально не защищенным российским семьям лучше всего подошел бы долгосрочный рублевый депозит с гибким управлением и повышенной ставкой. Дополнительную доходность могло бы определить государство в зависимости от ключевой ставки и объема бюджетной поддержки. Чем выше ключевая ставка и в целом доходность по депозитам на рынке, тем выше может быть надбавка к такому вкладу.

    А для повышенной доходности по таким вкладам в банке предлагают разработать систему субсидирования ставки государством и определить льготные категории, которые смогут воспользоваться этими условиями.

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