«Со мной приключилась любовь». Петербуржец ради своей пассии украл броневик-бензовоз и много других машинок

Было установлено, что Ромашов пришел в торговый зал днем 25 декабря. Приближался Новый год, в предпраздничной суете мужчина метнулся к полкам и начал прибирать к рукам игрушки. Среди избранного оказались трансформер, превращающийся из бензовоза в броневик, пара волчков, много разных машинок и кукурузные палочки. Список потенциальных покупок мог бы вылиться почти в 6 тысяч рублей, только Ромашов платить не собирался. Схватив игрушки, он сбежал. Впрочем, на суде он согласился с предъявленным обвинением в полном объеме. Но для этого его пришлось поискать — мужчина не ходил на судебные заседания и был объявлен в розыск.

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Александра Ромашова, признанного виновным в грабеже. Ради своей подруги он обнес детский магазин на проспекте Металлистов. Подробности 7 сентября передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данному факту он пояснил судье: «Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл!» А детские игрушки взял, так как хотел порадовать детей любимой. «У нее много детей», — отметил Ромашов.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев и отпустил Ромашова к любви и детям, освободив из-под стражи в зале суда.

