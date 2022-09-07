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    Home Credit продал бизнес и объявил об уходе с российского рынка

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    Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя компания Home Credit закрыли сделку по продаже 100%-ной доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB), в который входили и другие дочерние компании, а также объявили о прекращении бизнеса в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе PPF Group 7 сентября.

    PPF Group продала оставшуюся долю в размере 49,5% под полный контроль группы инвесторов, которые ранее приобрели 50,5% в HCFB, говорится в сообщении.

    «Вся сделка была проведена упорядоченно, чтобы обеспечить непрерывность работы сотрудников и обслуживания клиентов банка Home Credit», — отметили в пресс-службе.

    26 августа Банк Хоум Кредит купил 49,5% доли в собственном капитале банка у международной группы Home Credit. «Таким образом, Банк «Хоум Кредит» стал полностью российской компанией», — отметили в сообщении банка.

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