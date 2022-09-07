Сотруднику поликлиники в Петербурге прилетело в голову за защиту врачей от хама-пациента

Сотруднику поликлиники в Курортном районе потребовалась помощь коллег, на защиту которых от агрессивного пациента он встал.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 7 сентября, тревожный звонок от сотрудников поликлиники на проспекте Красных Командиров поступил накануне в 13:50. До этого в медучреждение пришел нетрезвый пациент, он вел себя агрессивно и грубил врачам и медсестрам.



Когда на их защиту встал, по данным «Фонтанки», 68-летний охранник, то пациент ударил его кулаком в голову.

