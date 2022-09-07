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    Сотруднику поликлиники в Петербурге прилетело в голову за защиту врачей от хама-пациента

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    Сотруднику поликлиники в Курортном районе потребовалась помощь коллег, на защиту которых от агрессивного пациента он встал.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 7 сентября, тревожный звонок от сотрудников поликлиники на проспекте Красных Командиров поступил накануне в 13:50. До этого в медучреждение пришел нетрезвый пациент, он вел себя агрессивно и грубил врачам и медсестрам.

    Когда на их защиту встал, по данным «Фонтанки», 68-летний охранник, то пациент ударил его кулаком в голову.

    Дебошира, 59-летнего местного жителя, сотрудники ОВО увезли в 81-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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