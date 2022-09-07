Опрос: Большинство жителей Херсонщины и Запорожья видят свои регионы в составе России

Большинство жителей подконтрольных РФ Херсонской области и части Запорожья проголосовали бы за присоединение к России в случае проведения такого референдума. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании «Инсомар», опубликованные 7 сентября.



Согласно опросам, 74% жителей Запорожья приняли бы участие в таком голосовании. 13% сказали, что на референдум бы не пришли, а еще 13% затруднились ответить.

