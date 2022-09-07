Опрос: Большинство жителей Херсонщины и Запорожья видят свои регионы в составе России

Большинство жителей подконтрольных РФ Херсонской области и части Запорожья проголосовали бы за присоединение к России в случае проведения такого референдума. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании «Инсомар», опубликованные 7 сентября.
Согласно опросам, 74% жителей Запорожья приняли бы участие в таком голосовании. 13% сказали, что на референдум бы не пришли, а еще 13% затруднились ответить.
При этом 71% респондентов из данной области хотели бы, чтобы регион вошел в состав России, 6% выбрали бы остаться частью Украины, еще 6% высказались за то, чтобы Запорожье стало самостоятельным государством. 17% с выбором затруднились.
В Херсонской области участие в референдуме приняли бы 61% респондентов, а отказаться планируют 22%. Еще 17% не определились. За вхождение в состав России проголосовали бы 63% опрошенных, за то, чтобы остаться частью Украины, — 11%, вариант «стать самостоятельным государством» выбрали бы 7%. Оставшиеся 19% пока не определились.
Ранее депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий выразил надежду на то, что референдумы по присоединению к России Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей пройдут до конца 2022 года. При этом пока что российские власти официально не анонсировали какой-либо возможной даты голосования.