МИД РФ: Россия расширила ответные санкции против ЕС

Россия расширила список представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым запрещён въезд на территорию страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 сентября на сайте МИД РФ.



Ведомство уточняет, что такое решение было принято «в ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц». Вербальная нота МИДа была передана в представительство Евросоюза в России.

Ограничения распространили на высшее военное руководство ЕС, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов альянса, а также представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства военной продукции, которые задействованы в их поставках на Украину.