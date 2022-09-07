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    МИД РФ: Россия расширила ответные санкции против ЕС

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    Россия расширила список представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым запрещён въезд на территорию страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 сентября на сайте МИД РФ.

    Ведомство уточняет, что такое решение было принято «в ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц». Вербальная нота МИДа была передана в представительство Евросоюза в России.

    Ограничения распространили на высшее военное руководство ЕС, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов альянса, а также представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства военной продукции, которые задействованы в их поставках на Украину.

    Ранее Владимир Путин заявил, что России не стоит отвечать «плевком» на визовые ограничения против граждан. Страна должна делать то, что отвечает её интересам.

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