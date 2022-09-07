Спорткомплекс, где тренирует Тутберидзе, попытались поджечь. Поклонников просят сбавить пыл

Московский спорткомплекс «Хрустальный», где фигуристов тренирует Этери Тутберидзе, подвергся нападению пиромана в ночь на 7 сентября. Камера запомнила мужчину в оранжевой робе, который подходил к дворцу дважды.

Попытку поджечь отделение из структуры центра спорта и образования «Самбо-70» на Профсоюзной улице в столице подтвердили в пресс-службе «Хрустального», пишет РИА Новости. В спорткомплексе сообщили, что «все живы, никто не сгорел».