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    Спорткомплекс, где тренирует Тутберидзе, попытались поджечь. Поклонников просят сбавить пыл

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    Московский спорткомплекс «Хрустальный», где фигуристов тренирует Этери Тутберидзе, подвергся нападению пиромана в ночь на 7 сентября. Камера запомнила мужчину в оранжевой робе, который подходил к дворцу дважды.

    Попытку поджечь отделение из структуры центра спорта и образования «Самбо-70» на Профсоюзной улице в столице подтвердили в пресс-службе «Хрустального», пишет РИА Новости. В спорткомплексе сообщили, что «все живы, никто не сгорел».

    Судя по видео с камер, которое публикует Baza, в третьем часу ночи здание задымилось после того, как неизвестный в оранжевом жилете вылил в щель у окна нечто горючее. Первая попытка поджечь не задалась, и мужчина возвращался, чтобы повторить манипуляции.

    В «Хрустальном» фигуристы тренируются по двум направлениям: одиночное катание (мужчины и женщины) и танцы на льду. Здесь воспитывались Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева.

    Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что после Олимпиады тренировочный каток вызывает ненормальный ажиотаж, и попросил поклонников фигурного катания быть прохладнее.

    «Хотел бы призвать людей успокоиться. Это нездоровая атмосфера вокруг него, желание родителей и других фанатов что-то узнать. Общественность должна успокоиться, чтобы не происходили подобные вещи. Это нездоровый сигнал», — цитирует Лайшева информагентство.

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