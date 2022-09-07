Бег с шестом, борьба и ножевой бой. В Москве приезжие устроили массовую драку

Столичная полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки на улице Муравской, в результате которой один из пострадавших был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом 7 сентября сообщает МВД Медиа.



На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульных. В отдел сотрудники доставили 11 участников конфликта, все получили протоколы по статьям КоАП о нарушении правил пребывания на территории РФ, незаконном осуществлении трудовой деятельности иностранцем, мелком хулиганстве.

