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    Бег с шестом, борьба и ножевой бой. В Москве приезжие устроили массовую драку

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    Столичная полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки на улице Муравской, в результате которой один из пострадавших был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом 7 сентября сообщает МВД Медиа.

    На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульных. В отдел сотрудники доставили 11 участников конфликта, все получили протоколы по статьям КоАП о нарушении правил пребывания на территории РФ, незаконном осуществлении трудовой деятельности иностранцем, мелком хулиганстве.

    «Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в причинении средней тяжести вреда здоровью одному из оппонентов. Им оказался 24-летний приезжий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в полиции.

    МВД показало видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как начинается драка, с какой экспрессией участники пытаются друг другу что-то доказать, как один из мужчин бежит с чем-то длинным, похожим на шест для прыжков.

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