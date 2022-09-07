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    Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле

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    Чета Клинтонов во время визита в Москву уехала в аэропорт без дочери.

    Об этом бывшая первая леди и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала в шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном, сообщает 7 сентября РИА Новости.

    Ведущий задал гостье вопрос о самом безумном опыте во время поездки. И Клинтон вспомнила, как была в российской столице с мужем Биллом в бытность его президентом. После визита в Кремль и официального прощания чета поехала в аэропорт и лишь по дороге вспомнила, что забыла дочь в Кремле.

    «То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле», — рассказывала бывшая первая леди в шоу. При этом она не рассказала, как произошло воссоединение семьи.

    Челси Клинтон также вспомнила визит в Кремль как самый безумный опыт во время поездок с родителями.

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