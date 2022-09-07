Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле

Чета Клинтонов во время визита в Москву уехала в аэропорт без дочери.



Об этом бывшая первая леди и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала в шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном, сообщает 7 сентября РИА Новости.



Ведущий задал гостье вопрос о самом безумном опыте во время поездки. И Клинтон вспомнила, как была в российской столице с мужем Биллом в бытность его президентом. После визита в Кремль и официального прощания чета поехала в аэропорт и лишь по дороге вспомнила, что забыла дочь в Кремле.

