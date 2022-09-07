Первой лунной миссии в истории современной России в этом году не будет. Ее снова перенесли

Миссия «Луна-25», которая должна была стать первой в истории современной России, снова перенесена. Она должна состояться в 2023 году. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.



В рамках миссии на Луну должны были отправить автоматический зон, передает ТАСС.

Добавим, что «Луну-25» уже переносили. Изначально она должна была состояться до конца 2022 года. Ее главной задачей называют отработку базовых технологий посадки и контактные исследования конкретного района на южном полюсе Луны.