КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать в одну сторону

На севере Петербурга продолжают демонтировать опоры для дорожных знаков на кольцевой автодороге. В ночь с 8 на 9 сентября для проведения работ будут несколько раз перекрывать внешнее кольцо.

На 12-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, ночью 9 сентября уберут четвертую П-образную опору и установленные на ней знаки, сообщает 7 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по кольцу для демонтажа ригеля конструкции будут останавливать пять раз: