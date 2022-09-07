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    КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать в одну сторону

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На севере Петербурга продолжают демонтировать опоры для дорожных знаков на кольцевой автодороге. В ночь с 8 на 9 сентября для проведения работ будут несколько раз перекрывать внешнее кольцо.

    На 12-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, ночью 9 сентября уберут четвертую П-образную опору и установленные на ней знаки, сообщает 7 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по кольцу для демонтажа ригеля конструкции будут останавливать пять раз:

    • с 00:00 до 00:15;
    • с 1:30 до 1:45;
    • с 3:00 до 3:15;
    • с 4:30 до 4:45;
    • с 6:00 до 6:15.

    Работы ведет АО «АБЗ-Дорстрой». Опоры убирают для строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Заказчиком выступает ООО «Газпром инвест», а генподрядчиком — АО «Газстройпроект».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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