КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать в одну сторону

На севере Петербурга продолжают демонтировать опоры для дорожных знаков на кольцевой автодороге. В ночь с 8 на 9 сентября для проведения работ будут несколько раз перекрывать внешнее кольцо.
На 12-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, ночью 9 сентября уберут четвертую П-образную опору и установленные на ней знаки, сообщает 7 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по кольцу для демонтажа ригеля конструкции будут останавливать пять раз:
- с 00:00 до 00:15;
- с 1:30 до 1:45;
- с 3:00 до 3:15;
- с 4:30 до 4:45;
- с 6:00 до 6:15.
Работы ведет АО «АБЗ-Дорстрой». Опоры убирают для строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Заказчиком выступает ООО «Газпром инвест», а генподрядчиком — АО «Газстройпроект».