Комздрав Петербурга просит 2,5 млрд рублей на медоборудование

Комитет по здравоохранению Петербурга попросил выделить дополнительно из казны города 2,544 млрд рублей на закупку медицинского оборудования. Об этом 7 сентября в ходе нулевых чтений проекта бюджета на 2023–2025 годы сообщил глава комитета Дмитрий Лисовец.
Как пояснил чиновник, доппотребность комздрава сформирована на основании заявок от медучреждений. В итоге на запрошенную сумму планируется закупить 746 единиц медицинского оборудования по 240 наименованиям для 35 учреждений.
Кроме того, добавил Лисовец, поступила заявка на капитальный ремонт фельдшерского колледжа, комитет поддержал его заявку на 143,6 млн рублей.
На заседании парламентского бюджетно-финансового комитета депутаты полностью поддержали эту потребность. Однако комитету финансов еще только предстоит изучить обоснованность заявок и дать свое заключение.
Комздрав — один из нескольких комитетов, которых Заксобрание попросило повторно представить свои расчеты и потребности в ходе нулевых чтений по проекту бюджета города.