Комздрав Петербурга просит 2,5 млрд рублей на медоборудование

Комитет по здравоохранению Петербурга попросил выделить дополнительно из казны города 2,544 млрд рублей на закупку медицинского оборудования. Об этом 7 сентября в ходе нулевых чтений проекта бюджета на 2023–2025 годы сообщил глава комитета Дмитрий Лисовец.

Как пояснил чиновник, доппотребность комздрава сформирована на основании заявок от медучреждений. В итоге на запрошенную сумму планируется закупить 746 единиц медицинского оборудования по 240 наименованиям для 35 учреждений.