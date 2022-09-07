В Маяковке объяснят, как изменяется великий и могучий русский язык

Елена Калинина была экспертом на «Тотальном диктанте», поэтому знает, какие метаморфозы русский язык претерпевает «в народе». Это не лингвисты коварно решают, что «кофе» может быть среднего рода. Они просто фиксируют, как что-то из «неправильного», просторечного и т.д. постепенно становится или не становится нормой. К слову, «кофе» — по-прежнему мужского рода, а в среднем он фигурировал еще в словарях ХХ века, и только как «разговорное», в этом статусе и остается. Со склонением населенных пунктов наука пока тоже держит оборону: «в Купчине, в Колпине, в Пулкове», и это правило легко усвоить раз и навсегда. Но как правильно — грамм или граммов? мАркетинг или маркЕтинг? Когда «Вы», а когда «вы»? Если дело только во множественном или единственном числе, почему Пушкин писал: «Пустое вы сердечным ты /она, обмолвясь, заменила…» — без всяких заглавных?

