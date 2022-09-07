В Маяковке объяснят, как изменяется великий и могучий русский язык

Филолог Елена Калинина на громоздкие правила не налегает: считает, что грамотность — это привычка. В Маяковке на Охте 11 сентября начинается бесплатный цикл по русскому для взрослых. 16+
Елена Калинина была экспертом на «Тотальном диктанте», поэтому знает, какие метаморфозы русский язык претерпевает «в народе». Это не лингвисты коварно решают, что «кофе» может быть среднего рода. Они просто фиксируют, как что-то из «неправильного», просторечного и т.д. постепенно становится или не становится нормой. К слову, «кофе» — по-прежнему мужского рода, а в среднем он фигурировал еще в словарях ХХ века, и только как «разговорное», в этом статусе и остается. Со склонением населенных пунктов наука пока тоже держит оборону: «в Купчине, в Колпине, в Пулкове», и это правило легко усвоить раз и навсегда. Но как правильно — грамм или граммов? мАркетинг или маркЕтинг? Когда «Вы», а когда «вы»? Если дело только во множественном или единственном числе, почему Пушкин писал: «Пустое вы сердечным ты /она, обмолвясь, заменила…» — без всяких заглавных?
Причина того, что взрослые часто пишут неправильно, не только в том, что некоторые правила в школе не усвоили, но и в том, что усвоили некоторые «ложные правила», говорит Елена Калинина, основательница школы русского языка для взрослых «Часть речи». 11 сентября поговорим об изменчивости языковых норм, 25 сентября продолжим — о заимствованиях. Подробности регистрации — на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Встречаемся в лектории на Большеохтинском, 8. Начало в 12:00.
Александра Шеромова