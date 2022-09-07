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    Муж поссорился с женой и сжег ее машину в Ленобласти

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    Семейная ссора в Ломоносовском районе Ленобласти закончилась на пепелище в буквальном смысле. Обиженный муж оставил петербурженку без машины.

    В понедельник, 5 сентября, в полицию Ломоносовского района обратилась 36-летняя жительница Петербурга, работающая воспитательницей. Женщина рассказала, что около 15 часов того же дня в результате семейной ссоры ее 37-летний супруг поджег ее KIA Rio 2010 года выпуска, сообщает 7 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина в результате сгорела полностью. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

    В 18:30 5 сентября полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемого в одной из деревень Ломоносовского района. Как стало известно «Фонтанке», мужчина официально не работает и живет в деревне. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемого поместили в изолятор.

    А в Выборгском районе области решают вопрос о возбуждении уголовного дела после автомобильного пожара на одной из улиц Выборга. Около 4 часов утра 6 сентября у дома 2 по улице Акулова загорелся микроавтобус Citroen Jumper 2007 года выпуска, принадлежащий 59-летнему мужчине. В результате у «Ситроена» выгорели кабина и моторный отсек, а у стоявшего рядом Opel Zafira оплавились задние габариты. Люди в пожаре не пострадали.

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