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    Режиссер эротического фильма «Эммануэль» скончался во Франции в возрасте 82 лет

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    Режиссер Жюст Жакен, снявший эротический фильм «Эммануэль», ушел из жизни 6 сентября в Бретани, — сообщает 7 сентября Le Monde. Ему было 82 года.

    Среди других снятых им картин есть еще одна известная эротическая картина 1970-х — «История О», а также «Мадам Клод», экранизация романа Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» и «Гвендолин».

    Жакен начинал как фотограф, снимал в Алжире 1950-х, во время войны за независимость, потом печатался в глянцевых журналах «Elle», «Marie Claire», «Vogue», «Harper’s Bazaar». Стал автором известного снимка обнаженной актрисы Джейн Фонда.

    Его фильм «Эммануэль» о сексуальных похождениях молодой француженки в Азии 1974 года стал классикой мирового кино, в кинотеатрах он шел годами, несмотря на первоначальный запрет картины тогдашним президентом Жоржем Помпиду. Главную роль в картине исполнила дебютантка Сильвия Кристель.

    В сообщении о смерти говорится, что Жакен ушел в окружении семьи — жены Анны и дочери Жюли.

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