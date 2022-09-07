Режиссер эротического фильма «Эммануэль» скончался во Франции в возрасте 82 лет

Режиссер Жюст Жакен, снявший эротический фильм «Эммануэль», ушел из жизни 6 сентября в Бретани, — сообщает 7 сентября Le Monde. Ему было 82 года.

Среди других снятых им картин есть еще одна известная эротическая картина 1970-х — «История О», а также «Мадам Клод», экранизация романа Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» и «Гвендолин».

Жакен начинал как фотограф, снимал в Алжире 1950-х, во время войны за независимость, потом печатался в глянцевых журналах «Elle», «Marie Claire», «Vogue», «Harper’s Bazaar». Стал автором известного снимка обнаженной актрисы Джейн Фонда.

