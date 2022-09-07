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    Aurus Komendant планируется презентовать в сентябре и запустить в серию к зиме

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    Внедорожник Aurus Komendant, разработанный в рамках проекта «Кортеж», планируется представить широкой публике в конце месяца в Москве. Об этом 7 сентября на ВЭФ-2022 заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

    «Презентация Aurus Komendant состоится 29 сентября в Москве, на ВДНХ», — цитирует чиновника агентство.

    В серийное производство автомобиль, по его словам, будет запущен в конце ноября — начале декабря.

    Напомним, НАМИ рассекретил дизайн серийной версии внедорожника Aurus Komendant два года назад, летом 2020-го. В мае Мантуров анонсировал его презентацию. «Я думаю, что к концу лета», — сказал тогда чиновник.

    Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании — ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

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