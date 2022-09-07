Aurus Komendant планируется презентовать в сентябре и запустить в серию к зиме

Внедорожник Aurus Komendant, разработанный в рамках проекта «Кортеж», планируется представить широкой публике в конце месяца в Москве. Об этом 7 сентября на ВЭФ-2022 заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.



«Презентация Aurus Komendant состоится 29 сентября в Москве, на ВДНХ», — цитирует чиновника агентство.



В серийное производство автомобиль, по его словам, будет запущен в конце ноября — начале декабря.

