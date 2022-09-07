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    Настройка по цене нового ноутбука. В Петербурге задержали мастера, обманувшего пенсионерку

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    Рекламная листовка подвела жительницу Василеостровского района, у которой забарахлил ноутбук.

    В полицию 87-летняя пенсионерка с Наличной улицы обратилась 30 августа, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Она сообщила, что воспользовалась листовкой и вызвала компьютерного мастера на дом. Пришедший мужчина исправил неполадки, но за свои услуги попросил 142 тысячи рублей, которые пожилая женщина ему и отдала.

    Полиция Василеостровского района возбудила дело о «мошенничестве».

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Московского района, который в сетях позиционирует себя как сотрудника «Федерального айтисервиса», — 5 сентября на Железноводской улице. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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