Настройка по цене нового ноутбука. В Петербурге задержали мастера, обманувшего пенсионерку

Рекламная листовка подвела жительницу Василеостровского района, у которой забарахлил ноутбук.
В полицию 87-летняя пенсионерка с Наличной улицы обратилась 30 августа, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Она сообщила, что воспользовалась листовкой и вызвала компьютерного мастера на дом. Пришедший мужчина исправил неполадки, но за свои услуги попросил 142 тысячи рублей, которые пожилая женщина ему и отдала.
Полиция Василеостровского района возбудила дело о «мошенничестве».
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Московского района, который в сетях позиционирует себя как сотрудника «Федерального айтисервиса», — 5 сентября на Железноводской улице. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.