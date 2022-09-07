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    Голос убедил пенсионерку на юге Петербурга взять миллион в кредит, чтобы закрыть несуществующий долг

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    Полиция Кировского района Петербурга ищет телефонного мошенника, который был столь убедительным в разговоре с пенсионеркой, что стал миллионером.

    В МВД 63-летняя жительница улицы Зины Портновой обратилась накануне около половины двенадцатого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября. Она, по предварительной информации, сообщила, что 2 сентября ей на мобильный поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на её имя был взят кредит и его надо погасить. Пенсионерка так напугалась, что безропотно согласилась оформить кредит на 1,5 млн рублей и перевела деньги на указанные голосом счета. И лишь через несколько дней поняла, что стала жертвой обмана.

    Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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