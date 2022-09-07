Циклон посылает нам новый холод. Но в прогнозе на ближайшие дни появилось потепление

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В среду в Петербурге по-прежнему холодно. Однако прогноз на ближайшие два дня вселяет надежду: завтра станет меньше дождей, а в пятницу немного потеплеет.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября будет облачно, днем с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 7–9 градусов, в окрестностях местами до 5, днем она составит 10–12 градусов.



На город идёт новая волна холода, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние западной периферии циклонического вихря. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус в своём телеграм-канале.

«Яндекс» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 7 сентября за 20 лет. Вообще же, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, без существенных осадков, от 8 градусов ночью до 19 днём. Самое холодное 7 сентября выдалось в 1961 году — минус 1 днём. А самое тёплое — в 1999 году, плюс 26.



В четверг, по словам Леуса, дождей станет меньше, но температура изменится мало. А в пятницу СЗ УГМС обещает переменную облачность без осадков, ночью местами до 0 градусов, а вот днём уже 12–14.

