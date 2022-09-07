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    Поддоны с растениями горели в Невском районе

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    Необычный пожар произошёл минувшей ночью в Невском районе Петербурга. Тушить его отправились сразу четыре пожарных расчёта, но затух он сам. Удивляет и объект возгорания.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 7 сентября в 2:19 поступил вызов на улицу Старопутиловский Вал, что в промзоне у железнодорожных путей неподалёку от «Елизаровской». В доме 7, корпус 1, литера А, в помещении площадью 25 квадратных метров загорелись стеллажи с растениями на 5 квадратных метрах. На место отправились четыре машины МЧС — 17 человек личного состава.

    «Пожар ликвидирован самозатуханием. Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в управлении.

    По данным «Яндекса», в этом доме много разных организаций и производств, однако связанных с выращиванием растений в списке нет.

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