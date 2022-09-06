Франция пообещала помочь Греции в случае угрозы ее суверенитету

Франция поддержит Грецию и Кипр в случае угрозы их национальному суверенитету. Об этом 6 сентября заявила глава французского МИД Катрин Колонна.



«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но, если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», — сказала она после переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом (цитата по РИА Новости).