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    Франция пообещала помочь Греции в случае угрозы ее суверенитету

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    Франция поддержит Грецию и Кипр в случае угрозы их национальному суверенитету. Об этом 6 сентября заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

    «Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но, если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», — сказала она после переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом (цитата по РИА Новости).

    Колонна подняла эту тему в контексте слов Дендиаса, который осудил «беспрецедентные» заявления турецкого президента, пригрозившего Греции жестким ответом на «провокации».

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его государства может «закончиться терпение», если «провокации» со стороны Греции не прекратятся. Отношения между странами в последние дни обострились — Турция заявляет, что Греция угрожает ее самолетам системами ПВО.

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