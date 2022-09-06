«Прямо сейчас». Собчак рассказала о свадьбе Манижи

В телеграм-канале Ксении Собчак вечером 6 сентября появились совместные фотографии певицы Манижи, одетой в свадебное платье с фатой, и режиссера Ладо Кватания. В посте говорится, что пара «прямо сейчас» обменивается кольцами на Николиной горе в Подмосковье.
«Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит», — прокомментировала Собчак.
О помолвке певицы и режиссера, ставившего для нее номер на «Евровидении», стало известно в ноябре 2021 года. Ладо рассказывал, что они познакомились в заведении «Симачев», куда зашли одновременно, потом сотрудничали на разных проектах и даже вместе работали в США над документальным очерком, а потом отмечали вместе все праздники. На тот момент пара планировала сыграть два свадьбы в своих родных странах — Грузии и Таджикистане.
35-летний Ладо Кватания — режиссер и клипмейкер грузинско-украинского происхождения, родившийся в Москве. Снимал рекламу для Adidas, Reebok, Yandex, PayPal, Google и Visa, клипы для Ленинграда, Дельфина, Оксимирона, Хаски, Noize MC и Манижи.