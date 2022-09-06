Россия в курсе. Пентагон анонсировал испытательный пуск МБР Minuteman III

Райдер добавил, что в соответствии с обязательствами в рамках договора СНВ-3 власти США «заранее уведомили российское правительство» о предстоящих испытаниях.

«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это рутинное испытание, которое было запланировано заранее», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС ).

Пентагон объявил, что проведет испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он запланирован на 7 сентября, сообщил пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Последний раз испытательный пуск Minuteman III состоялся 16 августа. Ракету запустили с базы космических сил «Ванденберг», Калифорния — с целью «продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания». В заявлении ВВС США говорилось, что такие испытания происходили ранее более 300 раз.



Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерные заряды. Состоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Американцы регулярно проводят испытания ее модернизированных версий.

