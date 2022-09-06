Что сказали в МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС: новости о спецоперации за 6 сентября

Миссия МАГАТЭ прибыла в Энергодар 1 сентября Фото: D. Candano Laris / IAEA Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 6 сентября . H&M в России окончательно закроется после распродажи

Магазин H&M закроется в России после того, как будет распродана большая часть стока. Об этом сообщает РИА Новости.

- Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно, - цитирует РИА НОвости представителей компании.

Магазины H&M в России закрылись в марте - сначала в качестве временного решения. В июле компания сообщила, что уходит с российского рынка, но распродаст остатки и магазины снова открылись на время. H&M работала в России с 2009 года.

Упрощенный визовый режим с ЕС отменяется с 12 сентября Решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября. Для россиян это будет означать следующее: визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

время обработки заявлений увеличится до 15 дней (этот период могут продлить максимум до 45 дней в отдельных случаях);

потребуется более длинный список подтверждающих документов;

сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев;

долгосрочных и многократных виз для россиян станет сильно меньше, либо вообще не будет, обычным станет выдача однократного «шенгена» строго под даты поездки. Уточняется, что отдельные страны союза могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам.

МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам визита на Запорожскую АЭС Международное агентство по атомной энергии представило доклад по итогам миссии за Запорожскую АЭС. Среди прочего эксперты пишут, что надо договориться о создании вокруг АЭС защитной зоны во избежание повреждений, а обстрелы станции и окрестностей нужно прекратить - они могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Минобороны России утверждает, что обстреливают атомную электростанцию украинские войска, украинская сторона в свою очередь говорит, что обстрелы ведутся российской армией.

Миссия МАГАТЭ приехала в Энергодар, где находится Запорожская АЭС 1 сентября. Эксперты провели там несколько дней. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, вернувшийся из Энергодара раньше своих коллег, 3 сентября заявил, что целостность Запорожской АЭС нарушена. Путин поручит МИД проработать отмену виз для иностранцев Россия отреагирует на ограничения Евросоюза в отношении виз для россиян. Владимир Путин сказал, что поручит МИД проработать отмену виз для иностранных туристов.

- Я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности, - цитирует его РИА Новости. - Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать, когда нам это на пользу... Надо быть погибче.

Иностранцев допустили на Мосбиржу (но только дружественных) Иностранцы из дружественных стран снова смогут торговать акциями на Мосбирже. Для них ограничения перестанут действовать 12 сентября - в ближайший понедельник. Доступ иностранцам к торгам на Мосбирже закрыли после обвала рынка в конце февраля. С 15 августа нерезидентам из дружественных стран разрешили торговать облигациями. Песков сказал, что нужно сделать для встречи Путина и Зеленского Представитель Кремля Дмитрий Песков вновь ответил на вопросы о возможности переговоров между Россией и Украиной на высшем уровне. Он заявил, что для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом речи не идет.

Ранее Песков заявлял, что встреча президентов России и Украины будет возможна только после того, как делегации переговорщиков «проделают всю домашнюю работу». В данный момент переговоры между странами заморожены. Недавно Зеленский заявил, что Украина может окончательно от них отказаться в случае суда над пленными украинскими военнослужащими. Минпромторг надеется, что IKEA не уйдет Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка. На следующей неделе Министерство планирует провести встречу с руководством компании на счет их планов на будущее. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. - Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили, - цитирует его агентство. - На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее

IKEA объявила об окончательном уходе из России в июне. С 27 июня в IKEA проходила закрытая распродажа для сотрудников, после компания провела онлайн-распродажу остатков для покупателей. 15 августа она завершилась. Компания сообщала, что производства IKEA в России будут проданы. Источник ТАСС утверждает, что компания рассматривает возможность вернуться на рынок в течение ближайших двух лет.