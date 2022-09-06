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    На трассе «Сортавала» перекроют съезд в Стеклянный, чтобы убрать ямы

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы 9 сентября перекроют один из съездов с федеральной трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобилисты на ночь останутся без съезда в поселок Стеклянный.

    С 00:30 до 6:00 пятницы на 34-м километре автодороги А-121 «Сортавала» будет полностью перекрыт съезд в посёлок Стеклянный по направлению из Петербурга, сообщает 6 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут устранять повреждения и деформации асфальтобетонного покрытия.

    Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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