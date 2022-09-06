Скоропостижно умер директор аукционного дома MacDougall’s, где торговали русским искусством

В Москве скоропостижно скончался сооснователь и директор аукционного дома MacDougall’s Уильям Макдугалл. Об этом 6 сентября сообщила The Art Newspaper.



В некрологе, опубликованном на портале Russian Art Focus, рассказывается, что Уильям Макдугалл имел российские корни по линии матери, его русский дед был музыкантом, первой скрипкой Большого театра, и бежал из России в 1917 году.



Сам Уильям вырос в Калифорнии, стал выпускником Стэнфордского и Оксфордского университетов, работал экономистом и вместе с женой Екатериной собирал русское искусство: Репина, Нестерова, Виноградова и Судейкина. В 2004 году супруги открыли свой аукционный дом, специализирующийся на русском искусстве.

