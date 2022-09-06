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    В Петербурге зачитают имена жертв блокады — они теперь указаны на интерактивной карте

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    В день памяти жертв блокады, 8 сентября, в городе в пятый раз пройдет акция, на которой зачитают списки погибших в блокаду.

    С 2018 года в день начала блокады во дворах жилых домов, школ, учреждений, на городских площадях петербуржцы читают поименные списки тех, кто не пережил блокадные годы. За это время прозвучали имена 98 017 погибших из 850 000 известных. Так горожане чтут память невинных жертв войны.

    «Наша общая задача — назвать все известные имена погибших, даже если на это уйдут годы», — заявляет инициативная группа «Комитет 8 сентября». В этом году в акции примет участие 80 городских площадок. Организаторы приглашают всех желающих стать частью городской традиции.

    С этого года у акции появилось мобильное приложение «Блокада. Имена». В него встроена интерактивная карта исторического центра города.

    «Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас, делает историю близкой, а трагедию видимой и осязаемой», — рассказывают в «Комитете 8 сентября».

    В приложении есть поиск по имени, а также возможность добавлять информацию о своих близких, погибших в блокаду.

    Приложение доступно для бесплатного скачивания в Appstore и для Android. Список площадок и ссылки на приложение указаны на сайте проекта.

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